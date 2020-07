- Skater XL dÃ©voile sa nouvelle zone de jeu

Publié le Mercredi 22 juillet 2020 à 11:20:00 par Théo Valet

Equipez-vous de votre planche, les tricks vont être sévères

Skater XL dévoile son premier park, la "Big Ramp" situé en plein milieu de la Californie. Au programme, des rampes, des rails, des quarters et tout ce qui constitue un vrai park de skate. Vous allez pouvoir défier les lois de la physique en essayant vos plus gros tricks (figures en skate).Le park sera disponible le 28 juillet, soit dans 6 jours sur PS4, Xbox One et PC.