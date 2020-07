Rocket League va devenir un Free-To-Play

Publié le Mercredi 22 juillet 2020 à 10:45:00 par Riwan Hervouet

Quand c'est gratuit, je prends

Psyonix, développeur du jeu Rocket League, a récemment annoncé que le jeu allait désormais être gratuit durant cet été. Cette mise à jour viendra aussi avec des changements, encore inconnus, sur le système de tournois et de challenges.Le jeu fera son entrée dans la gratuité en même temps que sur l’Epic Store. Il ne sera donc plus possible de l'obtenir sur Steam. Cette version sera identique à celles des autres plateformes, qui bénéficieront toutes de cross-plateform.Les détenteurs de la version payante, donc avant son passage à la gratuité, bénéficieront de plusieurs récompenses : tous les DLCs de la marque « Rocket League » sortis avant cette mise à jour seront gratuits, le titre « Est. 20XX » qui affichera l’année à laquelle le joueur a acheté le jeu, plus de 200 objets communs améliorés en qualité « Legacy », le Boost cosmos doré, des roues Dieci-Oro, et la bannière de joueuse chasseresse.Des informations supplémentaires seront annoncées dans les semaines à venir.