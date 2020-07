- Rock of Ages 3 est disponible dès maintenant

Publié le Mercredi 22 juillet 2020 à 10:30:00 par Théo Valet

Si vous avez toujours rêvé d'être un caillou

Rock of Ages revient avec son troisème épisode "Make & Break". Un nouvel éditeur de niveau a été ajouté au jeu, il permet comme tous les autres de créer ses propres niveaux et de les partager avec la communauté. En plus de cet éditeur, vous pourrez jouer au mode "Humpty Dumpty", où vous devez faire rouler un oeuf sans le briser jusqu'à la ligne d'arrivée. Le monde "Avalanche" vous fera construire vos propres tours de défense pour arrêter une bande de rochers en colère qui veulent tout fracasser. Vous aurez le choix de jouer avec 20 types de rochers différents pour vous amuser dans ces modes de jeu.En plus de ces trois modes, le jeu aura une histoire, oui vous avez bien lu. Elle vous fera revisiter l'Histoire avec un grand "H" d'une façon totalement délirante.Le jeu est disponible sur Switch, PC, PS4, Xbox One et arrivera sur Stadia le 14 août.