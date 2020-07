- Dex sort une version physique limitÃ©e

Publié le Mercredi 22 juillet 2020 à 11:00:00 par Riwan Hervouet

Mais quelle surprise !

C’est 5 ans après sa sortie sur Steam que ce RPG cyberpunk arrive sur Switch, avec une édition physique limitée à 2 800 exemplaires.Le jeu est un RPG cyberpunk en 2D, vu de côté, financé par la communauté via un Kickstarter notamment. Vous y incarnerez une femme pourchassée par une organisation mystérieuse et tentaculaire. Dialogues interactifs et combats en temps réel sont au programme.Vous pouvez précommander la version physique à partir du 23 juillet, pour le prix de 29,99 €.