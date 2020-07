70 dÃ©mos de jeux ID@Xbox disponibles

Publié le Mercredi 22 juillet 2020 à 11:30:00 par Riwan Hervouet

Cocorico au Summer Game Fest

Avec le Summer Game Fest, plus de 70 jeux sont disponibles pour les joueurs. Ce sont des démos de jeux encore en développement, donc pas terminés.Parmi tous ces jeux, Xbox a tenu à nous dire que quatre, eh oui, sont Français. Nous avons donc : Fractal Space de Haze Games, Haven de The Game Bakers, ScourgeBringer de Flying Oak Games et Swim Out de Lozange Lab.Vous pouvez suivre ce lien pour plus d’informations concernant le Summer Game Fest avec Xbox.