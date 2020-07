- Destroy All Humans dévoile une mission inédite

Publié le Mercredi 22 juillet 2020 à 11:40:00 par Solène Krawczyk

On ressort les vieux dossiers perdus

THQ Interactive et Black Forest Games, les éditeurs et développeurs du remake de Destroy All Humans, ont annoncé qu'en plus de la refonte graphique, mécanique et des ajouts de contenu divers et variés faits à leur jeu, ils nous ont également dégoté une mission de derrière les fagots qui n'avait pas été incluse avec l'opus original. Le remake étant l'occasion parfaite de ressortir les vieux dossiers et dépoussiérer les projets abandonnés, ils ont remis la quête au goût du jour et l'ont implantée dans leur nouvelle version du jeu, non sans l'accompagner d'un petit trailer que je vous mets ci-dessous.Pour rappel, Destroy All Humans sortira le 28 juillet sur PC, Xbox One et PS4. Vous pouvez accéder à la précommande en cliquant ici