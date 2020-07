Destiny a désormais son livre de cuisine officiel

Publié le Mercredi 22 juillet 2020 à 11:50:00 par Solène Krawczyk

Toute la galaxie à déguster

Bungie et Insight Editions ont annoncé la parution du Destiny Official Cookbook, le livre de cusine officiel de la célèbre saga de space opera multijoueurs. Je sais, je sais - c'est spécial, cette tendance qu'ont les licences à vouloir proposer un peu tout et n'importe quoi en produits dérivés, mais que voulez-vous. Il faut de tout pour faire un monde, et je ne suis pas là pour juger les joueurs qui visualisent mieux leur univers préféré au fond de leur assiette. Enfin, peut-être un peu quand même.Les plats représentés sur la couverture du bouquin m'évoquent moins les lointaines profondeurs de l'espace qu'un bon plateau-télé avec sa bande d'amis, mais bon, c'est probablement juste parce que je ne connais pas bien la licence. Ou parce que la bande d'amis en question est le public visé, je sais pas. Dans tous les cas, les recettes sont proposées avec des instructions par étapes - on insiste sur ce point, histoire de rassurer les gamers qui sont bien connus pour ne jamais toucher aux fourneaux et survivre grâce aux plats tout faits - et sont censées rappeler des éléments de lore de Destiny. Ca, je vous laisse en juger.Le Destiny Official Cookbook est disponible dès maintenant sur le site officiel de Destiny 2