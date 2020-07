PlayStation Plus : les jeux gratuits d'aoÃ»t

Publié le Mardi 28 juillet 2020 à 09:30:00 par Théo Valet

Une baisse de régime de la part de Sony

Bon pour ce mois-ci, Sony a été calme niveau offres de jeu pour son PlayStation Plus. Pour vous rappeler le concept, vous êtes abonné au PS Plus pour jouer en ligne et Sony vous offre chaque mois 2 ou 3 jeux auxquels vous pourrez jouer seulement si vous êtes toujours abonné, malin.Dernièrement, on s'était habitué aux bons jeux, ou du moins aux gros jeux triple A qui font plaisir quand on les voit gratuits même si on n'y jouera pas forcément. On a quand même eu Call Of Duty WWII et Star War Battlefront 2 en juin, suivis de NBA 2K20 et Rise of the Tomb Rider en juillet. Alors personnellement, joueur abonné au PS Plus depuis toujours, je suis un peu déçu de l'offre de ce mois-ci qui comprend Call of Duty : Modern Warfare 2 Campaign Remastered et Fall Guys : Ultimate Knockout. Ça promet quand même des petits moments sympa, mais pas de quoi casser trois pattes à un canard.