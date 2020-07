(TEST) Void tRrLM(); //Void Terrarium (PS4, Nintendo Switch)

Publié le Lundi 27 juillet 2020 à 12:00:00 par Riwan Hervouet

Une jolie surprise

Dans Void tRrLM(); //Void Terrarium, notre cher Cedric Gasperini a dû sauver une petite fille et en prendre soin. Je vous avoue que ça m’a énormément surpris de le voir doux, attendri, gentil et attentionné. Ce n’est pas comme si avec nous, il se comportait comme un tyran, un esclavagiste, un petit père des peuples pas très paternel, pas du tout.Alors certes, j’ai été chamboulé en découvrant ce test, où Cedric, doux comme un agneau, toute proportion gardée, sauve des petites filles. Ainsi, je ne ferais aucune blague sur le sexe, l’âge ou la nature de son partenaire en jeu. Je vais plutôt aller me servir un petit remontant.