Outer Worlds dévoile son premier DLC

Publié le Lundi 27 juillet 2020 à 11:40:00 par Solène Krawczyk

On va arracher la tête de la Gorgone... ah non, mauvais univers, désolée.

Obsidian Entertainement et Private Divison ont révélé le premier des deux DLC prévus pour Outer Worlds, leur RPG de science-fiction satyrique. Péril sur Gorgone - c'est le nom de l'extension - vous emmène aux confins de l'univers sur l'astéroïde éponyme, où se déroule de sombres manigances parmi les locaux d'un vieux laboratoire de recherches abandonné.Au programme, une histoire qui vous laissera libre d'en résoudre l'intrigue de la manière qui vous sied - une particularité narrative qui a fait la renommée du studio et de ses jeux - ainsi que du nouveau contenu, de nouvelles armes, compétences, personnages et j'en passe.Péril sur Gorgone nécessitera le jeu de base, ainsi que d'avoir terminé les quêtes de Monarque pour accéder à celles du DLC. L'extension sera disponible le 9 septembre sur PS4 et Xbox One pour 14,99 euros, et les utilisateurs du Xbox Game Pass auront droit à une réduction de 10%. Un pass d'extension incluant Péril sur Gorgone et le second DLC prévu pour le jeu sera également accessible pour un prix total de 24,99 euros.