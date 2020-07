Forza Motosport sera bien évidemment sur Xbox Series X

Publié le Lundi 27 juillet 2020 à 11:20:00 par Théo Valet

Manque plus qu'un Gear Of War et on sera bon

Que serait Xbox sans son Forza ? Il manquerait quelque chose, un pilier de Microsoft. Donc bien évidement il y aura un nouveau Forza pour la nouvelle Xbox. Il s'appellera Forza Motosport et sera aussi disponible sur PC et inclus dans le Xbox Game Pass à son lancement. On ne sait pas encore quand il sortira car le jeu est "au début de son développement" selon Phil Spencer, le grand chef de Xbox Game Studios. On ne sait pas encore trop ce qui sera prévu dans le jeu mais, spoiler, ce sera de la course automobile. Selon le directeur créatif Chris Esaki, le jeu est différent et étonnant. Il a aussi dit que divers éléments ont été revus, que ce soit la température dynamique, les nouveaux modèles de pneu, leur pression, la pression atmosphérique et la suspension des véhicules.Comme la plupart des annonces, nous en saurons plus dans quelques temps.