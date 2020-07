Top 10 des ventes Steam de la semaine

Publié le Lundi 27 juillet 2020 à 10:45:00 par Théo Valet

La VR a la côte

Valve Index VR Kit. Survivor Pass: Payback. DEATH STRANDING. PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS. Sea of Thieves. Halo: The Master Chief Collection. CARRION. Satisfactory. The Elder Scrolls Online - Crown Packs. Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition.

Nouvelle semaine veut bien évidement dire nouveau classement des meilleures ventes Steam.Et étonnament, cette semaine le Valve Index VR Kit a encore grimpé et décroche la première place. Comme quoi le prix pourtant élevé (1079€) ne freine clairement pas les fans de VR. Ensuite on a PUBG qui réussit son passage en saison 8 en plaçant son Survivor Pass en 2ème position. Pour la 3ème place, Death Stranding est là et assure que son passage sur PC est une réussite.J'aurais aimé que Carrion se place plus haut mais bon, il est déjà dans le top 10 et premier dans mon coeur.Le classement en entier :