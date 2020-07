Iron Harvest 1920+ annonce sa Bêta ouverte

Publié le Lundi 27 juillet 2020 à 09:45:00 par Solène Krawczyk

Préparez vos méchas, ça va barder !

La Pre-Season de Iron Harvest 1920+ a été annoncée pour ce 30 juillet prochain. Elle sera disponible gratuitement sur Stream et fera également l'objet d'une session organisée par Deep Silver et KING Art Games, les développeurs, lors de la Gamescom virtuelle.Le trailer révélé pour l'occasion met en scène trois des factions du jeu : Rusviet, Polania et Saxony (l'inspiration est clairement difficile à définir), lancées dans un nouveau conflit que la découverte des méchas ne rend que plus dévastateur.Iron Harvest 1920+ sortira officiellement le 1er septembre sur Steam, GOG.com, l'Epic Store, ainsi qu'en version physique. La version console paraîtra début 2021.