(TEST) Infliction Extended Cut (Switch)

Publié le Vendredi 24 juillet 2020 à 12:00:00 par Riwan Hervouet

L'eau bénite ne va pas suffire cette fois

Théo aime bien nous le rappeler : il est savoyard. Mais tout le monde oublie ce détail de sa vie, parce que, disons-le franchement : être savoyard ce n’est ni drôle, ni sexy, donc on oublie. Sauf que j’ai appris récemment, qu’en Savoyardie, et surtout dans la famille de Théo, on aimait bien faire comme les pharaons et garder la lignée pure. C'est pour ça qu'il s'est marié avec sa soeur. Et pour lui, les membre de sa famille sont sacrés. Du coup, quand on a dit à Théo qu’il allait jouer un gars qui a buté sa femme dans Infliction, il n'était pas bien.



Mais finalement, même s'il n'était pas fou de joie au départ, pour tester ce jeu, il a finalement été séduit, et même pris son pied. Et depuis il regarde sa femme/soeur bizarrement.