- Le Asus Rog Phone 3 se dévoile

Publié le Vendredi 24 juillet 2020 à 11:30:00 par Théo Valet

C'est un PC ? C'est une console ? Non, c'est un téléphone !

À l'occasion d'une conférence faite sur mesure pour leur nouveau téléphone, Asus a dévoilé et détaillé entièrement son nouveau Rog Phone. Et le moins qu'on puisse dire c'est que le budget effets spéciaux est parti en fumée. Un monde futuriste a entièrement été créé pour l'occasion, avec une équipe de soldats s'introduisant dans un genre d'entrepôt avant que le présentateur débarque. Il a commencé par une phrase simple : "Le Rog Phone 3 est le meilleur téléphone au monde". Après avoir vanté les 1216 awards gagnés par le Rog Phone 2, les premières informations sont tombées. Le nouveau téléphone est vraiment très beau avec un design épuré et un système RGB sur le dos de l'appareil. Il embarque la plus puissante puce Qualcom Snapdragon, qui rendra les jeux plus fluides et les temps de chargement moins longs. Il passe donc avec cette nouveauté de 2.96GHz à 3.1GHz. Le système de refroidissement a été repensé afin d'être le plus optimisé possible. Il est mieux placé et permet de faire perdre 4 degrés au téléphone.L'écran tactile permet moins de latence, ce qui le rend plus efficace surtout pour les jeux de tirs. Il pourra être personnalisé dans son fonctionnement avec 6 différents modes de Touch Sensor et un système de Motion Sensor.Au niveau de la connexion, on sera évidement sur la 5G avec un système améliorant la portée et l'efficacité des ondes Wi-Fi, ce qui rendra les téléchargements bien plus rapides. Il y aura pas mal de mises à jour afin que le téléphone soit le mieux opitimisé possible. Avec ce système de connection, vous pourrez profiter du Rog Connect, une plateforme intégrée qui vous permettra de tout partager avec les autres joueurs et vos amis.Le téléphone sera entièrement personnalisable grâce à une interface comme on a sur les ordinateurs Rog. Elle permettra de booster le téléphone avec le X Mode si besoin pour les jeux les plus gourmands. La batterie est d'ailleurs faite pour eux car elle permet de tenir 9 heures. C'en est une de 6000 mAh avec un chargeur de 30W.Au niveau du son et du micro, Asus n'a pas rigolé avec un son stéréo immersif et HD et ses 4 micros différents.Au final, plus de 100 jeux venant du PC seront disponibles sur ce téléphone. Asus est en plus en partenariat avec Unity et Stadia pour permettre des architectures de jeu qui iront parfaitement avec le Rog Phone 3.Le téléphone sortira en 3 versions différentes avec différents prix. La première version avec 8 GB de RAM coûtera 799€. La version avec 12 GB de RAM coûtera 999€. La dernière avec 16 GB de RAM coûtera 1099€.Avec le téléphone, une multitude d'accessoire seront proposés. On a d'abord le Strix G16, une tablette de 15,6 pouces permettant d'avoir un écran plus grand pour jouer. Elle ressemble beaucoup à une Surface de chez Windows avec trois façon de la poser. Un trépied est disponible pour assembler la tablette et le téléphone, c'est le Rog Tripod. Ensuite on a le Rog Kunai 3 qui fonctionne comme les Joy-Con de la Switch et permet de transformer votre téléphone en vraie console portable de jeu. Il y a trois combinaisons différentes. Sachant que le Rog Phone 3 peut aussi se connecter à une manette de Xbox One ou de Stadia.Un clavier a également été pensé pour aller avec la tablette. C'est le Rog Falcio, un clavier compact qui se range facilement et possède un couvercle de protection se positionnant sur ou sous le clavier. Une barre interactive tactile est intégrée au tout, permettant de régler tous les paramètres de votre mobile.Pour finir, de nouveaux écouteurs intra-auriculaires permettent de nous immerger dans les jeux.La présentation s'est terminée avec un Unboxing du téléphone. La boîte offre un jeu en réalité augmentée quand on la scanne, c'est très réussi.Finalement, avec tous ces accessoires supplémentaires, on se demande combien on va dépenser pour tout ça et si on se retrouve un téléphone pour le jeu, ou juste un mini ordinateur portable.