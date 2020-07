- Watch Dogs : Legion nous en montre toujours plus

Publié le Vendredi 24 juillet 2020 à 11:10:00 par Théo Valet

Mauvais temps pour visiter Londres

Toujours à l'occasion du Xbox Showcase, Ubisoft continue la promo de son prochain Watch Dogs avec une nouvelle vidéo. On apprend rien de plus que précédemment mais on découvre de nouvelles images et on en voit plus sur le chaos qui règne à Londres et les enjeux qui en ressortent. Vous allez vous fritez avec votre équipe nouvellement recrutée contre les criminels, les autres hackers, les armées privées et un groupe de terroristes. Vous avez clairement du pain sur la planche alors n'hésitez pas à former une sacrée équipe.Le jeu est toujours prévu pour le 29 octobre prochain sur Xbox One PS4 et PC puis plus tard sur Xbox Series X et PS5.