Gorillaz rend hommage à Pac-Man dans sa dernière musique

Publié le Vendredi 24 juillet 2020 à 10:40:00 par Solène Krawczyk

Les héros virtuels à l'honneur

Pour le 40ème anniversaire du célèbre héros des salles d'arcade, le groupe virtuel Gorillaz a écrit une nouvelle chanson, sobrement nommée "Pac-Man", en hommage à la petite boule jaune. Il s'agit de la cinquième musique de leur série actuelle, "Song Machine".Le clip du morceau reprend évidemment les graphismes rétros et colorés distinctifs et les personnages emblématiques du jeu pour les mettre en scène aux côtés des différents membres du groupe, ainsi que de leur featuring du moment, le rappeur américain ScHoolboy Q. Je vous mets la vidéo juste en-dessous, que vous puissiez écouter et en juger par vous-même !