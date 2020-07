The Falconeer, un RPG de combat aérien

Publié le Vendredi 24 juillet 2020 à 10:10:00 par Théo Valet

Vole, petit oiseau

Hier a eu lieu le Xbox Showcase, une conférence en ligne qui présentait les nouveaux jeux de la Xbox Series X. The Falconeer est l'un d'eux. Vous jouez un faucon, combattant dans un monde ouvert nommé la Grande Ursée. Le jeu promet des combats aériens impressionnants et dynamiques dans un univers mystérieux et intriguant. Pour le moment on n'en sait pas plus, il faudra seulement se contenter de la première vidéo dévoilée avec l'annonce.Le jeu est déjà en précommande et sortira durant les fêtes de Noël sur Xbox One, One X, Series X et PC. Une édition Day One est disponible. Elle vous permettra d'avoir en plus du jeu, un étui réversible, une carte lenticulaire, une page d'autocollants, la bande-son officielle du jeu et un guide de jeu numérique.