Captain Tsubasa : Rise of New Champions dévoile son mode en ligne

Publié le Vendredi 24 juillet 2020 à 09:30:00 par Riwan Hervouet

Des loot boxes ?

Captain Tsubasa : Rise of New Champions, ou Olive et Tom : Rise of New Champions pour les vieux du fond qui n’ont rien suivi, nous dévoile son mode en ligne. Petit rappel : le jeu a une sortie prévue pour le 28 août sur PC, PS4 et Nintendo Switch.Le jeu proposera à ses joueurs de s’affronter en ligne, en un vs un ou même en deux vs deux. Des matchs en ligne qui influenceront les classements des joueurs.Vous aurez également la possibilité de créer l’équipe de vos rêves, améliorer vos joueurs, et même intégrer dans votre équipe votre joueur personnel. Un joueur que vous allez pouvoir créer de toutes pièces.Il y a également une notion d’objets personnalisés qu’il est possible de débloquer via des packs en échange de points de jeu... Attendons de voir encore un peu, mais des loot boxes ne risquent pas d'être les plus bienvenues.