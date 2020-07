Street Power Football nous dévoile un nouveau mode de jeu

Publié le Jeudi 23 juillet 2020 à 11:45:00 par Riwan Hervouet

Une élimination très cordiale

Nous vous avons déjà parlé de Street Power Football, mais pour les deux endormis du fond qui n’auraient pas vu, vous pouvez trouver l’article de Théo ici . Je rappelle quand même les bases, c’est un jeu de street football, ou football de rue, qui sort le 25 avril sur PC, PS4, Xbox One, et Nintendo Switch.Aujourd’hui, on nous dévoile un des nouveaux modes de jeu : le mode Elimination. Vous serez en un contre un sur un demi-terrain. Chaque équipe dispose de deux coéquipiers sur le banc de touche. Lorsqu'un but est marqué, le joueur adverse est éliminé et doit quitter le terrain. Un autre coéquipier intervient alors, jusqu'à ce qu'une équipe n'ait plus de joueurs et que la partie soit terminée. Si vous possédez le ballon, vous disposez de seulement 10 secondes pour atteindre le but et marquer. Pour pouvoir retenter de marquer un but, vous devez sortir de la zone de penalty, ou perdre le ballon.