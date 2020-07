Necrobarista est désormais disponible

Publié le Jeudi 23 juillet 2020 à 11:00:00 par Solène Krawczyk

Besoin d'un café pour sortir de la tombe ?

Je vous avais déjà parlé de ce jeu dans un précédent article, mais désormais, c'est annoncé : Necrobarista, le visual novel qui vous met dans la peau de la nécromancienne tenancière du dernier bar avant la fin du monde... des vivants, est maintenant disponible sur Stream pour la modique somme de 16,79 euros - 14,27 euros avec la réduction offerte jusqu'au 29 juillet.Il vous suffit de sortir le porte-monnaie, et à vous les clés du Terminal, ainsi que les joies des soirées d'outretombe et des longues discussions spirituelles autour des clients ivres morts... ou plutôt morts tout court, d'ailleurs.