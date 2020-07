WWE 2K Battlegrounds, un jeu de catch arcade prévu pour la rentrée

Publié le Jeudi 23 juillet 2020 à 09:50:00 par Théo Valet

Par-dessus la troisième corde !

Le but de WWE 2K Battlegrounds est d'être un jeu de catch arcade accessible avec une expérience mutijoueurs déjantée. Vous aurez bien évidement accès à plein de stars du catch (70 personnages différents) dans des environnements interactifs. Les modes seront multiples avec du Steel Cage, du Royal Rumble, du Fatal Four Way et du Défi Battlegrounds, en bref tous les types de combats qu'on peut retrouver à la télé.Le jeu est jouable en ligne ou en local, ce qui vous permettra d'affronter vos amis chez vous. Le jeu sera disponible le 18 septembre sur PS4, Xbox One, Switch et PC.