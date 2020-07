Rogue Company arrive en 2020

Publié le Jeudi 23 juillet 2020 à 09:30:00 par Théo Valet

Un jeu de tir qui en jette

Dans Rogue Compagny, un TPS développé par Hi-Rez Studios, vous jouez un des membres d'élite de la Rogue Company pour affronter d'autres joueurs dans des combats en PVP compétitifs, ou juste pour le fun. Vous pourrez aussi vous battre contre l'IA. Equipez-vous, mourrez, faites-vous réanimer et repartez au combat toujours mieux préparé.Le jeu sortira en 2020 sur Switch, PS4, Xbox One et PC et sera cross-platform. La bêta est déjà ouverte mais est réservée aux joueurs ayant prépayé le jeu. Si ça vous tente, vous en aurez pour 15€.Voici la bande-annonce de lancement, suivie de la bande-annonce de gameplay :