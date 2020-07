Le dessin du jour de Solène

Publié le Mercredi 22 juillet 2020 à 17:00:00 par Riwan Hervouet

Paper Mario

Aujourd’hui Vincent a testé Paper Mario, et par la même occasion s'est découvert une nouvelle passion : l’origami. Certains d’entre vous penseront que c’est bien, qu'il découvre les beautés de l’art ancestral du pliage de feuille. Malheureusement non, mais alors pas du tout, c’est juste que voir la princesse Peach en morceau de papier lui a donné envie de se palucher. Et il lui en a fallu plus, encore plus, il fallait qu’il fasse les siennes, ses propres figurines sexy en origami.



Arrivé à un point où il a épuisé tout le stock de papier du studio, et s’en est pris aux dessins de Solène. Elle l’a surpris en train de se palucher la main dans un gant en origami en regardant une feuille de papier...