Shin Megami Tensei V et III Remaster sont annoncés

Publié le Jeudi 23 juillet 2020 à 09:40:00 par Théo Valet

Double dose de démons

Megami Tensei, c'est une grosse licence de RPG japonais développée par Atlus depuis 1987. Cette série a notamment généré d'autres séries dérivées telles que les très connus "Persona". Dans Shin Megami Tensei III, vous jouez un lycéen de Tokyo devenu à moitié démon et chargé d'empêcher une apocalyse capable de plonger le monde dans le néant. Les combats sont, comme pour tout ceux de la série, en tour par tour. On récupère à chaque fois le pouvoir des créatures qu'on rencontre. Le jeu était punitif à sa sortie en 2005 (en Europe), on espère qu'ils garderont ça pour son passage sur Switch.Le jeu est prévu pour le 29 octobre prochain sur Switch et PS4 avec en plus une édition spéciale comprenant un magazine de 106 pages, un double album de 37 pistes et une lampe diffusant des huiles essentielles, tout ça dans une jolie boîte pour la modique somme de 114€.Shin Megami Tensei V a donné moins d'infos, on a seulement une petite bande-annonce et une date de sortie bien vague: 2021. On retrouve quand même le style des précédents avec des démons qui n'ont pas l'air très gentil. On vous tiendra au courant quand on aura plus d'informations.