Carrion est disponible !!

Publié le Jeudi 23 juillet 2020 à 10:00:00 par Théo Valet

Je suis tout chose

Après avoir été disponible en précommande, le nouveau bébé de Phobia Game Studio et de Devolver Digital est disponible sur PC, Switch et Xbox One. Il est aussi disponible dans le Xbox Game Pass pour les joueurs souscrivant à l'abonnement. L'occasion de sortir une magnifique bande-annonce de lancement qui donne encore plus envie. Mon avis est biaisé ? Oui, totalement.Pour rappel, Carrion est un jeu d'horreur où, cette fois, vous ne jouez pas les humains mais le monstre qui les traque. Cette créature va semer la grosse pagaille en détruisant tout sur son passage, le tout dans une ambiance de laboratoire sombre et glauque. Le jeu est bien sanglant et violent, vous voilà prévenu.Je vous laisse donc avec cette belle, que dis-je, somputeuse nouvelle bande-annonce :