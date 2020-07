Banners of Ruin en accès anticipé à partir du 30 juillet

Publié le Jeudi 23 juillet 2020 à 10:15:00 par Théo Valet

La ferme se rebelle

Montbearo et Goblinz Studio nous proposent un nouveau jeu "deckbuilding" qui a la particularité d'être dessiné à la main. À croire que c'est la mode en ce moment, ça fait plusieurs jeux annoncés qui ont cette caractéristique, comme on a pu le voir avec Cris Tale. En soi c'est très cool, car les jeux ont un style unique et bien à eux.Dans ce jeu donc, vous devez construire un deck de puissants animaux anthropomorphiques avant de combattre dans des matchs en tour par tour. Les équipes sont composées au maximum de 6 personnages avec leur propre set de cartes et de capacités. Ces cartes amélioreront leur puissance et permettront de débloquer de nouvelles techniques de jeu.Pour l'histoire, vous êtes au milieu d'un jeu de trône mortel entre deux maisons, les Patternoir et les Enders. Vous jouez les Patternoir, alors au plus bas, dans leur affrontement contre les Enders et la destruction qu'ils provoquent sur leur passage. Au fil de la narration, vous aurez à faire des choix qui entraîneront le scénario vers plusieurs issues différentes.Le jeu offrira une bonne rejouabilité grâce à son grand nombre de cartes et son système qui permet d'en débloquer de nouvelles à chaque partie. Les personnages seront aussi très nombreux, on aura le choix parmi 6 races différentes. Et on pourra changer entre chaque combat.Tout ça a l'air vraiment sympa, j'ai hâte de voir les premières vidéos de gameplay, voire même de tester le jeu pour savoir ce qu'il en est. En attendant je vous laisse avec la bande-annonce :