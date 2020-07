One Shell Straight to Hell arrivera en automne prochain

Publié le Jeudi 23 juillet 2020 à 10:45:00 par Théo Valet

Le seul curé qui purifie une maison avec un Desert Eagle

Le pitch de One Shell Straight to Hell est simple : vous jouez le père Alexander venant en aide à la famille Halliwell. Après avoir maintenu actif un portail menant tout droit vers les enfers, la malheureuse maisonnée est désormais hantée par une armée de démons, et vous allez devoir descendre dans des donjons diaboliques afin d'arrêter cette menace. Des vagues de monstres et des boss seront là pour vous stopper dans votre descente, il faudra être bien équipé en armes et en pièges pour espérer survivre.Au niveau du gameplay, on a un mélange de plusieurs genres de jeux tous plus cools les uns que les autres. On a du Dungeon Crawler avec un peu de Rogue-Like, mélangé à du Twin Stick Shooter et des bases d'éléments de défense. Ça fait un sacré mélange qui promet d'être très intéressant si c'est bien géré. Le jeu se veut en plus un peu rétro en hommage aux grands classiques des jeux d'horreur d'antan.Le jeu arrivera en automne 2020 sur PC. La bande-annonce ci-dessous :