Altdeus: Beyond Chronos sort cette année

Publié le Jeudi 23 juillet 2020 à 10:30:00 par Riwan Hervouet

Typiquement Japonais

Altdeus : Beyond Chronos est un jeu développé par MyDearest Inc. Suite de Tokyo Chronos, le jeu se veut être une aventure science-fiction dans un style anime, le tout sur Occulus. Il sera normalement disponible cet hiver.Altdeus reprend l’histoire 300 ans après l’opus précédent : nous sommes au Japon et l’humanité a trouvé refuge dans les bunkers souterrains de Shibuya, parce qu’à la surface des créatures monstrueuses, les Meteora, ravagent la planète.Vous incarnerez donc Chloe, soldate génétiquement modifiée et dernier espoir de l'humanité, dans sa mission pour sauver le monde et venger la mort de sa seule amie, tuée par les Meteora. Pour ce faire, vous pourrez contrôler un Meca géant et vous bastonner avec ces terribles créatures.Vous serez aidé par Noah, une diva qui chantera pour vous aider et vous donner des instructions.Le jeu possède plusieurs fins, ainsi que des doublages japonais et anglais avec des sous-titres en français.