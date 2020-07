Star Renegades sort le 8 septembre

Publié le Jeudi 23 juillet 2020 à 11:25:00 par Riwan Hervouet

Révolte !

Les équipes de chez Raw Fury et Massive Damage Game ont annoncé récemment la date de sortie de leur prochain jeu : Star Renegades, qui paraîtra le 8 septembre sur la version PC pour 24,99 €. Les versions consoles (PS4, Xbox One, et Nintendo Switch) sortiront plus tard durant l’automne.Star Renegades est un jeu tactique avec des éléments de rogue-like, le tout en tour par tour. Vous y dirigerez une escouade qui participe à la rébellion interplanétaire contre l’Imperium, et affronterez des ennemis uniques qui évoluent au cours du temps, vous obligeant ainsi à toujours repenser vos stratégies.En plus des ennemis uniques et évolutifs, la campagne sera elle aussi générée procéduralement.Un jeu alliant combat tactique, génération procédurale, exploration, et amélioration constante. Bref, à suivre.