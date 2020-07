Une nouvelle mise à jour pour World War Z

Publié le Jeudi 23 juillet 2020 à 11:15:00 par Riwan Hervouet

Drone vs. Zombie

World War Z, le jeu adapté du film lui-même adapté du roman, sort une mise à jour qui permet notamment un PVE crossplay complet.Cette mise à jour, nommée Dronemaster, apporte une nouvelle classe jouable : le Dronemaster, vous l'aurez deviné. C’est un personnage qui pourra utiliser son drone contre les zombies. Il sera possible de modifier les capacités de celui-ci sur l’écran de sélection des perks, afin de pouvoir le rendre plus offensif ou défensif.Il y a aussi eu un retravail sur les armes, et l’apparition d’un mini lance-grenade. De nouvelles améliorations, perks, et corrections ont été également implantés.Un DLC premium est désormais disponible : le « Signature Weapons Pack » qui offre quatre skins d’armes uniques pour les personnages principaux du jeu. Ce DLC est gratuit pour les détenteurs du season pass ou de l’édition Game of the Year.