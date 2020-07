Yakuza : Like a Dragon sera sous-titré en français

Publié le Jeudi 23 juillet 2020 à 11:35:00 par Théo Valet

De la baston et de l'action, tout ce qu'on aime quoi

Lors de la Comic-Con Home, SEGA a dévoilé une nouvelle bande-annonce pour Yakuza : Like a Dragon, mais pas que ! Ils ont aussi ouvert les précommandes et annoncé que le jeu aura pour la première fois des sous-titres en français ainsi qu'en italien, allemand et espagnol. C'est un gros pas en avant du studio.Pour rappel, Yakuza : Like a Dragon est un RPG japonais au gameplay dynamique et loufoque (japonais quoi). Vous allez tabasser des voyous avec votre équipe de héros et jouer à plein de mini-jeux.Le jeu sortira en novembre 2020 sur Xbox Series et PS5 (un peu plus tard), en plus de toutes les autres versions annoncées (PC, PS4, Xbox One). Les joueurs auront l'occasion de passer le jeu de leurs anciennes consoles aux nouvelles gratuitement via le système Smart Delivery.Trois versions sont annoncées pour le jeu. L'édition Ichi (59,99€) avec huits costumes en plus du jeu et un steelbook en version physique. L'édition Hero (69,99€) avec tous les bonus de l'édition Ichi ainsi que l'ensemble des classes et le mode management pour les mini-jeux. Enfin l'édition Legendary Hero (89,99€) inclut tous les précédents éléments cités, avec d'autres bonus et des tenues supplémentaires.