World Of Tanks : SummerSlam est là

Publié le Jeudi 23 juillet 2020 à 11:30:00 par Théo Valet

Le crossover le plus improbable de l'année

Alors, s'il y a un featuring que personne n'attendait, c'est bien celui d'un mélange entre le monde du catch et World Of Tanks, jeu de chars plutôt historique et réaliste dans son gameplay. Quoi qu'il en soit, on y est, la mise à jour 5.0 est sortie et ce "SummerSlam" est désormais disponible. Vous pourrez avoir 5 nouveaux tanks inspirés des stars de la WWE comme The Undertaker, Becky Lynch, Andre the Giant, Sgt. Slaughter et Steve Austin. Ajoutez à ça des introductions épiques de superstars, des visuels et des membres d'équipages catcheurs tels que Roman Reigns, et bien d'autres. Votre garage se mettra bien évidement aux couleurs du catch pour l'occasion. Vous aurez jusqu'au 21 septembre pour obtenir toutes les récompenses.Cette mise à jour introduit un autre gros élément très important, le cross-platform entre les utilisateurs de PS4 et Xbox One. Les matchmaking seront donc bien plus rapides grâce à la base de joueurs élargie.Maintenant je dois vous laisser, mon beau tank à paillettes m'attend et je dois aller mettre des grosses descentes du coude aux autres.