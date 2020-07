S.C.A.R, nos premières impressions

Publié le Jeudi 23 juillet 2020 à 12:00:00 par Riwan Hervouet

Casser du démon mais à 100 km/h

Persuadé d’être le Doom Guy dans la vrai vie, Théo ne jure que par Doom qui devrait être selon lui "Le seul et unique Dieu-Empereur à régner et qu'il faudrait effacer tous les autres jeux du genre de la surface de la terre, qui ne sont qu'hérésie, à grands coups de fusil à pompe".



Sauf qu'entre temps, il a joué à S.C.A.R et maintenant, il se dit que, peut-être, il va laisser son fusil à pompe de côté pour cette fois.