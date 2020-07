La saison 8 de PUBG est disponible

Publié le Jeudi 23 juillet 2020 à 11:50:00 par Théo Valet

On retourne se flinguer joyeusement

Pour cette saison 8, vous retournez à Shanok, mais cette fois-ci bien changée avec plein de nouveautés. Des camions autoguidés seront de la partie et les détruire vous permettra de vous faire un sacré équipement. En plus de vous affronter, vous pourrez découvrir les mystères de cette zone de jeu et surtout trouver des indices sur l'incident qui y a eu lieu ( dans la précédente bande-annonce ) grâce au nouveau Pass Saison.Pour les fans du Mode Compétitif, il y a aussi du changement au niveau du classement des points, qui prend désormais en compte le classement par équipe au lieu du classement individuel.La saison a déjà débuté sur PC et arrivera sur console le 30 juillet avec la mise à jour 8.1. Une vidéo de Gameplay est sortie pour l'occasion :