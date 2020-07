FIFA 21 donne de ses nouvelles

Publié le Vendredi 24 juillet 2020 à 09:45:00 par Théo Valet

La nouvelle génération de footballers mise à l'honneur

Comparé à son grand et éternel rival PES, FIFA continue comme à son habitude avec son nouveau jeu annuel. On a bien plus d'informations sur toutes les nouveautés que cette édition comprendra. Tout d'abord la nouvelle génération de footballeurs sera fortement mise en avant avec Kylian Mbappé en couverture et dans la bande-annonce, aux côtés de Erling Braut Haaland, l'attaquant du Borussia Dortmund, Juan Bernat le nouveau latéral parisien ou Joao Felix, l'ailier de l'Atlético de Madrid.Pour ce qui est des nouveautés, on a d'abord l'arrivée de la Volta Squads. Cette équipe permet de jouer à 4 joueurs en local dans le mode Volta (le mode qui vous permet de faire du foot de rue). En ligne vous pourrez jouer des matchs en 5 contre 5.Le mode Volta a d'ailleurs été amélioré en étant plus réaliste avec un nouveau rythme et des mouvements collectifs intelligents. Vous pourrez en plus personnaliser votre avatar Volta. 20 terrains répartis sur 6 continents vous permettront de voir du pays. Il y a même un mode histoire intégré où vous apprendrez la discipline et rencontrerez des légendes tel que Kakà ou la freestyleuse Lisa Zimouche.Le mode carrière est bien évidement toujours présent avec des améliorations dans les fonctionnalités des matchs, des transferts et de l'entraînement. L'interactivité est aussi mise en avant pour permettre de simuler les rencontres et de mieux suivre la progression de nos joueurs.FIFA Ultimate Team est toujours au goût du jour avec de nouvelles options de personnalisation notamment pour notre équipe. En collaborant avec vos amis dans FUT Co-Op vous pourrez avoir des nouvelles récompenses et découvrir de nouvelles façons de jouer ensemble. À noter que si vous passez sur les consoles nouvelle génération, toutes vos données seront sauvegardées.De manière générale, EA a voulu faire un gameplay plus intelligent qu'avant avec un nouveau système offensif dynamique qui permet de réaliser des mouvements plus réalistes et de vivre de plus beaux duels en un contre un. Les dribles ont aussi été affinés pour permettre des défis avec les défenseurs adverses. Il y a toujours plus de personnalisation avec les placements de vos joueurs sur le terrain. Les courses sans ballon ont aussi été repensées pour donner plus de choix au joueur. Enfin, le nouveau système de collision naturelle permet des interactions toujours plus réalistes.On verra bien si toutes ces nouveautés annoncées seront agréables une fois la manette en main. Rendez-vous sur le terrain le 9 octobre prochain sur PC, PS4 et Xbox One. Il arrivera plus tard sur PS5 et Series X.