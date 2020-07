The Eternal Castle remasterisé arrive sur Switch

Publié le Vendredi 24 juillet 2020 à 10:00:00 par Solène Krawczyk

Du rétro moderne

The Eternal Castle, jeu en pixel art rétro développé par TFL Studios, arrive en version remasterisée sur Nintendo Switch ce 21 août.Doté d'une patte graphique très caractéristique, le jeu promet une histoire à l'expérience particulièrement cinématographique de part le traitement de ses images en rotoscopie. Il s'agit d'un platformer pourvu d'un certain nombre de phases de combats et de bosses de fin de niveau - niveaux qui d'ailleurs sont générés de manière semi-procédurale afin d'en faciliter la rejouabilité. Vous pourrez suivre l'aventure de ce monde futuriste post-IA en solo ou en coop locale avec un ami, débloquer de nouveaux objets et de nouvelles capacités, ainsi qu'un épisode supplémentaire "Lost Tales" et un mode JcJ gardé secret.Le jeu est disponible en précommande sur le Nintendo E-Shop , pour 14,99 euros.