There Is No Game : Wrong Dimension sort le 8 août

Publié le Vendredi 24 juillet 2020 à 10:20:00 par Riwan Hervouet

En vrai, bien cinglé et bien sympa !

Le studio français Draw Me a Pixel a récemment annoncé la sortie de leur non-jeu Point’N’Click, There Is No Game : Wrong Dimension, qui sera disponible le 6 août sur Steam. Le jeu a une sortie future prévue sur Android et iOS, plus tard dans l’année.Le jeu se présente comme n’étant pas un jeu, puisqu'il est capable de vous parler et vous dira qu’il n’en est pas un. Vous allez donc vous retrouver ensemble, vous et le jeu, dans une autre dimension qui n’est pas la vôtre et vous allez devoir collaborer pour en sortir.Ce titre reprend un concept fait durant une Game Jam (48 heures pour créer un jeu, en gros) de 2015, par un certain Pascal Cammisotto.Le jeu se vend comme étant un jeu 3D, mais juste très plat et pixelisé, comme ayant une durée de vie inférieure à un MMORPG, comme étant Motion Sickness free (non le jeu n’est pas en VR), et que tous ses bugs sont parfaitement prévus. Ah oui et vous pourrez y découvrir le Top 10 des meilleurs murs, et selon leurs dires, le quatrième devrait nous surprendre.