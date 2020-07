- Balan Wonderwold, un nouvelle action-plateformer féérique

Publié le Vendredi 24 juillet 2020 à 10:50:00 par Théo Valet

On se met sur son 31 et on embarque

Square Enix annonce encore un nouveau jeu. Cette fois-ci c'est Balan Wonderworld, un jeu d'action et de plateforme en 3D. Le jeu a été imaginé par les créateurs de Sonic the Hedgehog. Vous jouez Léo et Emma qui entrent dans un monde fantaisiste accessible uniquement par un mystérieux théâtre. Vous rencontrez Balan, un énigmatique maître de cérémonie qui va vous envoyer en mission dans le monde de Wonderland afin de rétablir la joie et l'équilibre dans les coeurs et les esprits de ceux que vous rencontrerez. La mécanique principale du jeu vient des costumes que vous portez. Il y en a 80 différents et chacun vous apporte un pouvoir unique qui vous permettra de surmonter tous les obstacles.Le jeu sortira au printemps 2021 sur PS4 et PS5, Xbox One et Series X ainsi que sur PC et Switch.