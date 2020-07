- Othercide : un nouveau trailer révèle quelques boss

Publié le Vendredi 24 juillet 2020 à 11:20:00 par Solène Krawczyk

Abrégez donc Souffrance

Focus Home Interactive a dévoilé une nouvelle vidéo à propos d'Othercide, et plus particulièrement de ses boss. Le trailer présente quelques-uns des ennemis du jeu, chacun inspiré d'une horreur de l'humanité, que notre armée de soeurettes devra affronter jusqu'à la mort dans l'espoir d'enfin abattre Souffrance, l'abomination finale.Chaque créature éliminée donnera la possibilité d'obtenir un Souvenir, qui permettra d'ensuite débloquer de nouvelles compétences et des morceaux de lore supplémentaires.Pour rappel, le jeu sort le 28 juillet sur PC, PS4 et Xbox One, et plus tard cet été sur Switch.