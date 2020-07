- The Medium par le studio de Layers of Fear est annoncé

Publié le Vendredi 24 juillet 2020 à 11:50:00 par Théo Valet

On a pas fini de flipper

Bloober Team, le studio créateur de Blair Witch, Observer ou, comme cité plus haut, Layers of Fear a annoncé son nouveau jeu d'horreur : The Medium. Le jeu a l'air particulièrement intéressant avec sa mécanique de double réalité qui nous fera jouer dans deux mondes totalement différents mais tout deux très inquiétants. On incarne Marianne, une médium hantée par des visions qui vivent et interagissent entre deux mondes. Par moment on jouera dans les deux dimensions en même temps et tout ça avec le même joystick. Les énigmes et chemins à prendre promettent d'être vraiment inédits.Le jeu sortira sur Xbox Series X et PC pendant les fêtes de fin d'année. Si vous précommandez le jeu, vous recevrez l'artbook numérique et la double bande-son originale réalisée par Akira Yamaoka, connu pour avoir travaillé sur Silent Hill.