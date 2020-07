- Faeria sort sur console

Publié le Vendredi 24 juillet 2020 à 11:40:00 par Riwan Hervouet

Inattendu

Versus Evil et Abrakam, deux studios indé, ont annoncé la sortie de leur jeu sur console : Faeria, un jeu de stratégie en tour par tour avec des decks de cartes. Le jeu devrait sortir le 13 août sur Xbox One et Nintendo Switch, et coûtera 19,99 €. Une version PS4 est prévue plus tard dans l’année. Faeria version console et PC sont compatibles avec le crossplay.Vous allez pouvoir créer votre deck et affronter des joueurs en ligne. Vos cartes vous permettront en plus de déplacer vos minions, de façonner le champ de bataille avec différents biomes pour contrer vos adversaires ou booster vos unités.Les joueurs qui précommanderont le jeu sur Nintendo Switch, les 30 jours avant sa sortie, se verront offrir le Premium Edition DLC, All Avatars DLC, All Cardbacks DLC, All Orbs DLC et All Wells DLC. Acheter séparément ces DLC reviendrait à 46,95 €.