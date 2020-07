Le dessin du jour de Solène

Publié le Vendredi 24 juillet 2020 à 17:00:00 par Riwan Hervouet

Watch Dogs : Legion

Après avoir vu le nouveau trailer de Watch Dogs Legion, qui se passe à Londres, on a dérivé sur les films anglais et on a pensé à Hot Fuzz. Pour les ignares qui ne connaissent pas la merveilleuse trilogie Cornetto, Hot Fuzz est un film sur un flic trop compétent de Londres qui a été envoyé dans le village à la criminalité la plus basse toute l’Angleterre. Sauf que, les croulants qui occupent ledit village sont des bons gros enfoirés sans scrupules.

Pourquoi je vous parle de ça ? Eh bien on a rapidement fait le lien entre des personnes âgées, comme Cédric, et des criminels de haut vol, et ça nous a bien fait rire.