Publié le Samedi 25 juillet 2020 à 12:00:00 par Vincent Cordovado

On veut tout savoir

Ralala, les stagiaires, ce n'est vraiment plus ce que c'était. On leur laisse la barre du navire, on leur fait une confiance aveugle, et bim, le coup de poignard : une fois le vendredi soir arrivé, plus un chat pour gérer les news du week-end. A croire qu'ils n'ont pas lu leur convention de stage et que le fait de la signer de leur sang n'était pas suffisant pour qu'ils comprennent qu'ils avaient vendu leur âme au site.



Bref,

A quoi jouez-vous ce week-end* ?



*Enfin, ce qu'il en reste