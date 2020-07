Sable, un jeu dépaysant prévu pour 2021

Publié le Lundi 27 juillet 2020 à 09:30:00 par Théo Valet

Balade dans le désert

Encore un autre jeu inédit dévoilé durant le Xbox Games Showcase. Il s'agit de Sable, un jeu qui vous fera explorer de vastes déserts et des payages parsemés de divers objets mystérieux. Vous aurez votre hoverbike pour vous aider dans vos déambulations, et il sera en plus personnalisable. Le but sera de percer des mystères depuis longtemps oubliés. Vous serez totalement libre et pourrez faire ce que vous voulez, que ce soit vous balader librement ou résoudre des énigmes et aider les nomades que vous croiserez.Le jeu est développé par Shedworks et édité par Raw Fury, tout deux indépendants. Il sortira sur PC et Xbox Series X en 2021.