Spacebase Startopia nous dÃ©voile du Gameplay

Publié le Lundi 27 juillet 2020 à 10:00:00 par Riwan Hervouet

Un remake qui va encore nous décevoir ?

L’éditeur Kalypso Media et les développeurs de chez Realmforge Studio nous dévoilent un nouveau trailer sur le gameplay de leur remake de Spacebase Startopia. Le jeu devrait sortir le 23 octobre sur PC, PS4, et Xbox One, et la version Nintendo Switch courant 2021.Pour ceux qui ne seraient pas assez vieux pour connaître, Startopia est un jeu sorti en 2001, et qui vous mettait dans la peau du commandant d’une station spatiale chargée d'accueillir des aliens, chacun avec leurs besoins spécifiques auxquels subvenir. On retrouvera Space Startopia avec exactement le même principe.Le jeu propose trois modes de jeu : Campagne solo avec 10 missions, un Mode Bac à Sable, et un Mode Multijoueurs disponible en coop ou compétitif jusqu’à 4 joueurs.