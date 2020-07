Halo Infinite dÃ©voile un peu de Gameplay

Publié le Lundi 27 juillet 2020 à 10:15:00 par Théo Valet

Le Master Chief est paré au combat

Après des teaser et diverses bandes-annonces, on a enfin du Gameplay pour le prochain Halo. Toujours développé par 343 Industries et Xbox Game Studios, on y voit le Master Chief se crasher sur un anneau Halo brisé avec un pilote l'ayant retrouvé dans l'espace. On voit bien évidement des Covenants qui se font dézinguer mais aussi pas mal d'armes qu'on connait bien. La grosse nouveauté vient du grappin que Spartan 117 peut désormais utiliser pour se tracter ou ramener des objets à lui. Cette nouveauté promet beaucoup de nouvelles approches en combat comme en exploration. Ce grappin viendrait avec la nouvelle armure appelée "Mjolnir", comme le marteau du dieu nordique Thor.Pour le moment on sait qu'on va déjà devoir affronter les terribles Bannished et Harbinger qui ont battu l'UNSC avant l'arrivée de John, et qui veulent s'emparer de l'anneau. Qui sait si d'autres menaces n'y rôdent pas.Microsoft a déjà annoncé que le jeu serait aussi long que les deux derniers réunis. À voir s'il tiendra ses promesses et nous fera rêver comme les plus grands Halo qu'on ait déjà eus. Halo Infinite est prévu pour les vacances de Noël 2020, on peut se douter que ce sera en même temps que le lancement de la Xbox Series X.Je vous mets en-dessous un petit trailer sur la nouvelle armure et juste après la vidéo de Gameplay.