Destiny 2 sera dans le Xbox Game Pass et sur Xbox Series X

Publié le Lundi 27 juillet 2020 à 11:10:00 par Théo Valet

Vous ne vous débarrasserez pas de lui comme ça

La nouvelle extension Beyond Light est prévue pour le 10 novembre 2020. À cette occasion, Bungie a dévoilé que Destiny 2 nous suivrait dans l'achat de nos nouvelles consoles en débarquant sur PS5 et sur Xbox Series X au moment de leur sortie respective. Sur Series X, le jeu tournera en 4K et en 60 FPS, ce qui sera probablement la même chose sur la PS5 mais chut, c'est le Xbox Showcase pas le Playstation Showcase qui a eu lieu.Pour parler un peu de l'extension à venir, vous irez sur une lune de Jupiter affronter de nouvelles menaces. De nouveaux pouvoirs et équipements seront de la partie avec notamment les pouvoirs et grenades de gel qui permettent comme leur nom l'indique de geler les adversaires. Cette extension a l'air plutôt intéressant donc à voir quand nous aurons pu tester.