Ride 4 nous dÃ©voile du Gameplay

Publié le Lundi 27 juillet 2020 à 11:00:00 par Riwan Hervouet

J'y connais rien en moto

Milestone nous dévoile une nouvelle vidéo de Gameplay pour Ride 4. Le jeu devrait sortir le 8 octobre sur PC, Xbox One et PS4.Le studio se targue d’avoir des graphismes ultraréalistes et des modèles de moto super fidèles à la réalité.Le jeu a eu un Mode Carrière complètement retravaillé, et l’ajout d’un Mode Endurance.Une Edition Spéciale du jeu sera disponible pour les joueurs PS4, et Xbox One, avec en plus du jeu de base, un Steelbook dédié à la Yamaha R1 2020, et un accès au Season Pass qui inclut 65 nouvelles motos, 2 nouveaux circuits, et 150 nouveaux évènements.