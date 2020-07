Fable reviendra sur Xbox Series X

Publié le Lundi 27 juillet 2020 à 11:15:00 par Théo Valet

Aucun respect pour la fée Clochette

Bon, pour le moment on ne sait pas grand-chose à part qu'il y aura un Fable sur la nouvelle Xbox, on n'a pas vraiment de titre ni quoi que ce soit à se mettre sous la dent. On retrouve l'univers de fantasy avec toute la magie à l'intérieur telle que les fées qu'on peut apercevoir avec le traditionnel ton humoristique du jeu, mais c'est tout. Apparement on aurait un RPG d'action avec un peu de MMO, mais c'est à prendre avec des pincettes.Le jeu sortira sur PC et Xbox Series X, mais pour quand ? Mystère...